Крупный пожар на химзаводе в австралийском Мельбурне

Из-за большого количества токсичных веществ в воздухе, жителям многих районов власти рекомендовали оставаться дома. Очевидцы говорят, что с места происшествия доносятся звуки взрывов. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние промышленные объекты, однако к работе на территории самого завода по производству химических реагентов спасатели пока приступить не могут, сообщает агентство ТАСС.