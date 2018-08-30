Частных лиц добывающих криптовалюту предложили наделить статусом самозанятых
Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». По данным издания, участники российского рынка блокчейна обратились с соответствующим предложением к первому вице-премьеру Антону Силуанову. Авторы идеи предлагают обложить майнеров – физических лиц, добывающих криптовалюту, налогом максимум в 5% вместо НДФЛ в 13%. Это, как следует из предложения, упростит контроль властей за цифровыми активами, принесёт дополнительные налоговые отчисления в бюджет и даст возможность майнерам легализовать свои доходы. Между тем эксперты опрошенные газетой отмечают, что пока государство не может определиться со статусом самих криптовалют.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 30 августа 2018 | 07:45
Обложить хотят народ красными флажками , как обкладывают волков на охоте...
democ 30 августа 2018 | 07:51
Самозанятым в стране Россия можно назвать любого, даже того, кто "взобрался" на свою жену на ночь глядя или копает собственные сотки на приусадебном участке.
andre_klimov 30 августа 2018 | 08:18
Валюта - виртуальная, а налоги- ...