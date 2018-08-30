Во Владимирской области во время боевой подготовки погиб десантник
Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС. По данным собеседника агентства, у рядового после прыжка из вертолёта не раскрылся парашют. Началось внутреннее расследование.
Комментарии2
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democ 30 августа 2018 | 07:58
Не повезло парню. На каждые 10 000 гражданских парашютов - 1 не раскрывается. На каждые 100 000 военных парашютов - также 1 не раскрывается. Его величество Случай.
golfinder 30 августа 2018 | 08:36
Не могу представить,что там могло не раскрыться. При сборке наверное проверяющий ,что то упустил.
И про запаску молчат, с маленькой высоты прыгали что ли? Значит это спецы , у них может ,что угодно случиться.