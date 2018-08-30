Жители более чем 50 регионов России уже неделю не могут зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества

Это связано со сбоем в работе Росреестра, пишет сайт Ура.ру. Заблокирована регистрация договоров долевого участия. На сайте федеральной службы говорится, что причиной сбоя стала авария в арендуемом центре обработки данных Ростелекома. Восстановить работу системы планируют ориентировочно в пятницу.