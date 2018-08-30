Жители более чем 50 регионов России уже неделю не могут зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества
Это связано со сбоем в работе Росреестра, пишет сайт Ура.ру. Заблокирована регистрация договоров долевого участия. На сайте федеральной службы говорится, что причиной сбоя стала авария в арендуемом центре обработки данных Ростелекома. Восстановить работу системы планируют ориентировочно в пятницу.
Комментарии3
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sasass 30 августа 2018 | 07:57
Из-за санкции систему видимо оснастили керосиновыми лампами вместо чипов...)))
roma_stolnyy 30 августа 2018 | 08:00
Опять химичат с имуществом ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 и других АБВГДЕжей. За неделю справиться не могут.
evgeny_biolog 30 августа 2018 | 08:12
" Восстановить работу системы планируют ориентировочно в пятницу."
Пока, может на счетах?