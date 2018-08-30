Ходорковский прекращает финансирование ЦУР после гибели съёмочной группы в Центральной Африке
Михаил Ходорковский прекращает финансирование Центра управления расследованиями после гибели съёмочной группы в Центральной Африке. Бизнесмен признал, что при подготовке командировки журналистов были допущены ошибки, в частности, это касается подбора фиксера – проводника съёмочной группы на месте. Ответственность за это частично лежит на продюсерской группе ЦУРа, — говорится в заявлении Ходорковского. Он также добавил, что принял отставку главного редактора проекта Андрея Коняхина. Сам Коняхин написал в фэйсбуке, что собирается найти всех причастных к убийству журналистов и также сообщил, что Центр управления расследованиями прекратил свою деятельность.
Комментарии11
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tttyyy 30 августа 2018 | 07:33
Чем думали журналисты, когда связывались с убийцей и мошенником Ходорковским.
patrikk_1 30 августа 2018 | 07:35
Ходорковский прекращает финансирование ЦУР после гибели съёмочной группы в Центральной Африке...
ЦУР выполнил свою миссию, они заманили группу Орхана Джемаля в Африку, чтобы по замыслу М.Ходорковского там их убили, теперь, за ненадобностью, центр прекращает своё существование.
banyi3 30 августа 2018 | 07:36
Вот я без иронии. Человеку наверное страшно жить, зная что его продолжительность жизни зависит от некоего другого человека и его настроения с утра на унитазе, был ли у этого человека запор и он что то пробубнит секретарю )
olegleon 30 августа 2018 | 07:40
и зачем было вообще это затевать? неужели же надо рисковать жизнью других людей ради пары упоминаний в СМИ?
kotvinder2 30 августа 2018 | 07:51
olegleon: Ха, а сколько идиотов разбилось вдребезги ради сраного селфи! Так и здесь.
olegleon 30 августа 2018 | 08:12
kotvinder2: тут есть нюанс. селфитрупы сами выбирают свою судьбу.
viktor_lapin 30 августа 2018 | 07:58
От мертвого осла уши найдут эти душегубы. Лавочку они свою прикрыли. Само не рассосется, хрен отмажутся.
sasass 30 августа 2018 | 08:05
ЦУРу не дали работать в ЦАРе - сплошное сопротивление было на пути журналистов со всех сторон и их готовили к убийству...
evgeny_biolog 30 августа 2018 | 08:07
"Бизнесмен признал, что при подготовке командировки журналистов были допущены ошибки,"
Бизнесмен признал, а у Ходорковского какое мнение?
penny 30 августа 2018 | 08:31
Ходор сказал, что найдёт убийц. Почему то я в это верю. Слово он держал и держит.
stal26 30 августа 2018 | 08:35
Интересно, что по этому поводу имеет сказать злобный плешивый жидок - Шендерович? Он же на следующий день уже установил кто виноват и кто убийца?