Россиянин утонул на территории заповедника в США

Трагедия произошла в штате Аризона. Погибшим оказался 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга, сообщает агентство ТАСС. По словам представителей заповедника Глен-Каньон, нет оснований полагать, что это может быть связано с алкоголем или наркотиками. Курганов входил в группу, которая взяла в аренду лодки и отправилась в плавание по водохранилищу. Когда участники тура решили искупаться, резко ухудшилась погода. Многие добирались до берега вплавь. Несколько человек после этого госпитализировали.