Россиянин утонул на территории заповедника в США
Трагедия произошла в штате Аризона. Погибшим оказался 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга, сообщает агентство ТАСС. По словам представителей заповедника Глен-Каньон, нет оснований полагать, что это может быть связано с алкоголем или наркотиками. Курганов входил в группу, которая взяла в аренду лодки и отправилась в плавание по водохранилищу. Когда участники тура решили искупаться, резко ухудшилась погода. Многие добирались до берега вплавь. Несколько человек после этого госпитализировали.
Комментарии2
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andre_klimov 30 августа 2018 | 07:34
Вообще-то на Пауэллл-лэйк места для безопасного купания (как и для безопасного сигания со скал в воду) обозначены. Прыгать с лодок где попало в месте, где глубина может резко меняться от нескольких сантиметов до 170 метров - тут и наркотики не нужны, и так башка выключена.
evgeny_biolog 30 августа 2018 | 07:57
Может, это был тур самоубийц?