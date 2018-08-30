Заключенные белгородской колонии №7 рассказали правозащитникам о пытках

По свидетельствам осужденных, их сильно избивают и не дают пользоваться туалетом.

О пытках в белгородской ИК-7 порталу «Медиазона» рассказал эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов, к которому обратилась девушка одного из осужденных. Она передала правозащитникам скриншоты из переписки со своим молодым человеком, Дмитрием Рубановым. Мужчина жалуется, что заключенным по трое суток на дают поесть или сходить в туалет и постоянно бьют. «Избивают очень сильно, что живого места нет» — пишет осужденный. По его словам, к заключенным в том числе применяют электрошокер.

После обращения девушки Рубанова фонд направил в колонию адвоката Евгения Рудычева для встречи с тремя осужденными, заявившими о пытках. Однако его не пустили в колонию. По словам юриста, ему выдали заявления, в которых заключенные отказываются от встречи с адвокатом. Юрист отметил, что сталкивается с такой ситуацией впервые за свою практику.

О недопуске в колонию адвокат сообщил на горячую линию ФСИН, а также подал заявление в местный Следственный комитет.