Силуанов: Предложения, связанные со смягчением пенсионной реформы, обойдутся в несколько сотен миллиардов рублей
Предложения президента, связанные с некоторым смягчением пенсионной реформы, обойдутся в несколько сотен миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
С телеобращением, посвящённым пенсионной реформе Владимир Путин выступил накануне. Президент заявил, что пенсионный возраст для женщин следует увеличить до 60 лет, а не до 63-х. Также, по его словам, необходимо предусмотреть, чтобы многодетные матери выходили на пенсию досрочно.
Во время своего выступления о повышении пенсионного возраста президент Владимир Путин упомянул новое поколение, которое будет решать социальные проблемы. Это можно расценить как первое упоминание о возможном транзите власти, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей. Это один из ряда признаков грядущих значительных перемен в России, — добавил эксперт.
Валерий Соловей добавил, что были и другие признаки возможного транзита власти в этот период. По его информации, некоторым министрам при назначении говорили, что они будут занимать должность примерно до двадцатого года.
Комментарии3
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democ 30 августа 2018 | 07:07
А сокращение раздутого до немыслимых масштабов количества чиновников в стране, принесло бы казне экономии на триллионы рублей.
lenin3 30 августа 2018 | 07:08
Транзит власти,говорите?Видимо,власть транзитом свалит на свои виллы на Лазурном берегу,в Майями и на Кипр,пока не повесили на фонарях...
ss2020 30 августа 2018 | 07:08
дорогие лилипуты, вы ещё и должны остались!)))