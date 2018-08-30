Силуанов: Предложения, связанные со смягчением пенсионной реформы, обойдутся в несколько сотен миллиардов рублей

Предложения президента, связанные с некоторым смягчением пенсионной реформы, обойдутся в несколько сотен миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

С телеобращением, посвящённым пенсионной реформе Владимир Путин выступил накануне. Президент заявил, что пенсионный возраст для женщин следует увеличить до 60 лет, а не до 63-х. Также, по его словам, необходимо предусмотреть, чтобы многодетные матери выходили на пенсию досрочно.

Во время своего выступления о повышении пенсионного возраста президент Владимир Путин упомянул новое поколение, которое будет решать социальные проблемы. Это можно расценить как первое упоминание о возможном транзите власти, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей. Это один из ряда признаков грядущих значительных перемен в России, — добавил эксперт.

Валерий Соловей добавил, что были и другие признаки возможного транзита власти в этот период. По его информации, некоторым министрам при назначении говорили, что они будут занимать должность примерно до двадцатого года.