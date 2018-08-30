Следственный комитет начал проверку в отношении пассажира рейса «Москва — Душанбе»
По данным ведомства, гражданин Таджикистана напал на бортпроводника – он ударил стюардессу по голове и стал угрожать другим людям, находившимся на борту. Пассажир утверждал, что в самолёте заложена бомба. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
j_partizan 30 августа 2018 | 07:00
На своих строителей денег пожалели, набрали среднеазиатов. И вот очередной результат.