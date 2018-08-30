Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского прекратил свою работу

Об этом сообщил главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. Он подал в отставку. Михаил Ходорковский её принял. Бизнесмен также сообщил, что как инвестор прекращает поддержку Центра управления расследованиями. Решения связаны с гибелью в Центральной Африке российской съёмочной группы, которая готовила документальный фильм о частной военной компании Вагнера. В заявлении Ходорковского говорится, что он не снимает с себя свою часть ответственности за произошедшее, поскольку дал средства на проект. Что же касается Андрея Коняхина, он сообщил в фэйсбуке, что не будет «думать ни о чём другом», пока не найдёт всех причастных к убийству журналистов.