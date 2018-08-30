Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского прекратил свою работу
Об этом сообщил главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. Он подал в отставку. Михаил Ходорковский её принял. Бизнесмен также сообщил, что как инвестор прекращает поддержку Центра управления расследованиями. Решения связаны с гибелью в Центральной Африке российской съёмочной группы, которая готовила документальный фильм о частной военной компании Вагнера. В заявлении Ходорковского говорится, что он не снимает с себя свою часть ответственности за произошедшее, поскольку дал средства на проект. Что же касается Андрея Коняхина, он сообщил в фэйсбуке, что не будет «думать ни о чём другом», пока не найдёт всех причастных к убийству журналистов.
Комментарии4
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needroid 30 августа 2018 | 06:48
Заметают следы...
igorrrpadlowitchs 30 августа 2018 | 07:01
needroid: непрофессионализм для нынешней россии путина стал третьей бедой наряду с дураками и дорогами!
banyi3 30 августа 2018 | 06:51
О кого то облом с баблом, а может и с жизнью)
banyi3 30 августа 2018 | 07:03
Вот не понимаю я МБХ! Бабло есть , свалил, что тебе надо? Только не надо говорить про любовь к России. Может просто месть банальная, но это глупо и опасно)