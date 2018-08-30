Председатель правления и исполнительный директор «Мегафона» вышли из капитала компании
Сергей Солдатенков и Геворк Вермишян продали свои акции сотового оператора. Об этом сообщает РБК.
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Сергей Солдатенков и Геворк Вермишян продали свои акции сотового оператора. Об этом сообщает РБК.
Я просто не могу сказать сразу «гражданская война». Гражданской войной является любая война, любое боестолкновение. По факту это война, в которой граждане одной страны воюют друг с другом. Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина
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