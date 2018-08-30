В Москве началась доследственная проверка после гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината
Бельгиец Бруно Чарльз де Куман выпал с девятого этажа Дома на набережной на улице Серафимовича, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. В НЛМК подтвердили гибель топ-менеджера, сказали, что шокированы произошедшим и отказались комментировать ситуацию до выяснения обстоятельств.
Комментарии2
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kazlevich1949 30 августа 2018 | 06:47
Да уж воистину, что русскому хорошо, то бельгийцу смерть...
igorrrpadlowitchs 30 августа 2018 | 06:52
kazlevich1949: в бандитско- гопницкой рашке бельгийцы, да еще вице- президенты таких компаний , просто так с 9-го этажа не вылетают!