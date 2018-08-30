Россия заблокировала предложение США ввести санкции ООН против приморских судоходных компаний
Об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно этим данным, позицию Москвы поддержал Китай. Вашингтон предложил ввести санкции из-за поставок топлива в КНДР. Речь идёт о тех же компаниях, в отношении которых Соединённые штаты ввели ограничения на прошлой неделе.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 30 августа 2018 | 06:40
Вообще ООН сборище дармоедов, распускать его надо ! Толку ноль.
zztop1960 30 августа 2018 | 06:41
Окружной суд Амстердама постановил арестовать принадлежащие "Газпрому" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC) по иску НАК "Нафтогаз Украины". Судебное решение было принято еще 30 мая, но известно о нем стало из ежеквартального отчета "Газпрома", на который ссылается РБК. Также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".
Ограничительные меры наложены Окружным судом Амстердама в рамках разбирательства по делу о взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд долларов по итогам спора с "Нафтогазом", завершившегося в арбитраже Стокгольма в феврале. Конфликт возник вокруг контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал российский холдинг заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов за недопоставку газа по транзиту с учетом подтвержденного ранее судом долга украинской компании в 2 млрд долларов.
banyi3 30 августа 2018 | 06:49
zztop1960: И чё? Путин же сказал, пока это судебное дело не решится , поставок газа через хохлов не будет, вот и всё)))