В Москве началась доследственная проверка после гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината

Бельгиец Бруно Чарльз де Куман выпал с девятого этажа Дома на набережной на улице Серафимовича, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. В НЛМК подтвердили гибель топ-менеджера, сказали, что шокированы произошедшим и отказались комментировать ситуацию до выяснения обстоятельств.