В Москве началась доследственная проверка после гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината
Бельгиец Бруно Чарльз де Куман выпал с девятого этажа Дома на набережной на улице Серафимовича, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. В НЛМК подтвердили гибель топ-менеджера, сказали, что шокированы произошедшим и отказались комментировать ситуацию до выяснения обстоятельств.
Комментарии6
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ostapbey 30 августа 2018 | 06:18
!Выпал?
Прям как Пуго пугоный в начале путинских годков..
Даже..
ostapbey 30 августа 2018 | 06:20
.После провала путча несколько членов ГКЧП покончили жизнь самоубийством. Министр внутренних дел СССР (1990—1991) Борис Пуго являлся членом ГКЧП и одним из организаторов "августовского путча".
Прокуратурой СССР в отношении Пуго было возбуждено уголовное дело за участие в антиконституционном заговоре. Ему грозил арест, но он не стал дожидаться решения своей участи и застрелился из пистолета 22 августа 1991 года, когда узнал, что к нему выехала группа для его ареста.
По словам сына Пуго, пистолет положил на тумбочку 90-летний тесть: "…Они, по всей видимости, легли на кровать. Отец приставил пистолет к виску матери и выстрелил, после этого выстрелил в себя, а пистолет остался зажатым у него в руке. Дед услышал выстрел, хотя он плохо слышит, и зашел в спальню… Мать не умерла — она скатилась с кровати и даже пыталась забраться на нее. Дед взял у отца пистолет и положил его на тумбочку".
j_partizan 30 августа 2018 | 06:38
Новолипецкий металлургический завод основан 1934 г.
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Вот где пенсии нынешних пенсионеров.
А у нас, вместо пенсионеров, с этого предприятия даже бельгиец кормился.
Скажите инвестиции, новые технологии? Нет, убийство отечественной металлургии и лоббирование своих интересов.
xuato 30 августа 2018 | 06:39
Решили отжать и пережать собственность, и помощь для прыжка с окна славная традиция еще казначей КПСС Кручина так "выпрыгивал". Все пучком когда труба простаивает будут чмырить других собственников.
j_partizan 30 августа 2018 | 06:51
xuato:
Новолипецкий металлургический завод - собственность НАРОДА.
midnightblues 30 августа 2018 | 06:58
j_partizan: Вы-смешной,право
Когда на этой территории кто-то считался с народом
Да и потом,вы разве сами хотите прав ?/
Вон-об вас с пенсиями вытерли ноги,вы даже не пикнули
Вас вообще можно народом назвать??