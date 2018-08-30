Войска президента Сирии, по данным источников, готовят масштабное наступление в провинции Идлиб
Об этом сообщает агентство Рейтер. Когда начнётся атака неизвестно. Ранее на этой неделе появились сообщения, что Россия – союзник сирийского лидера Башара Асада – усилила группировку военных кораблей в Средиземном море. По данным Рейтер, сейчас Москва обсуждает предстоящее наступление с Анкарой и Тегераном.
Идлиб – последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии силы. Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне назвал провинцию «последним крупным очагом террористов» и призвал ликвидировать, как он выразился, этот «гнойник».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapbey 30 августа 2018 | 06:24
Не развела Россия немку Меркель на бабки?? Чтоб построить русский мир в Сирии.
Ну и попилить заодно кой чего..
Будут дожимать..
Даже.
unprejudiced 30 августа 2018 | 06:43
Разумеется готовят и будут наступать на последний оплот терроризма в стране, дабы Сирия стала снова процветающим государством. Запад с треском проиграл в попытке наводнив страну террористами свергнуть Асада, поэтому должны с позором уйти оттуда и готовиться нести ответственность за свои злодеяния и многочисленные военные преступления против мирных жителей арабской республики.
Полагаю трибунал должен заседать в России. И так его назвать - Московский трибунал по преступлениям Западных стран по отношению к мирным гражданам во всем мире