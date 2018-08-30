На ВДНХ открывается сегодня Московский международный форум «Город образования»
Время работы 75-ого павильона с 30-ого по 1-ое сентября с 10 до 18-ти часов, а 2-ого сентября с 10-ти до 17-ти. Вход на форум свободный.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Время работы 75-ого павильона с 30-ого по 1-ое сентября с 10 до 18-ти часов, а 2-ого сентября с 10-ти до 17-ти. Вход на форум свободный.
Я просто не могу сказать сразу «гражданская война». Гражданской войной является любая война, любое боестолкновение. По факту это война, в которой граждане одной страны воюют друг с другом. Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.