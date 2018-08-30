Сегодня будет открыт новый участок Калининско-Солнцевской линии московского метро

Впервые с 30-х годов прошлого века вводятся сразу семь станций подземки.

Примерно 600 тысяч жителей нескольких районов на западе Москвы, в том числе Новопеределкино и Солнцево, смогут существенно сэкономить время на дорогу. Теперь им не нужно будет добираться на автобусе, скажем, до метро Юго-Западная или Саларьево. До центра можно будет комфортно доехать примерно за получаса.

Новый участок «желтой» ветки протяженностью 15 км включает станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Она, кстати, стала самой отдаленной — до МКАД от ее вестибюля целых семь километров. Появление метрополитена жители этих районов ждали с конца 80-х годов.

Сейчас все строительные работы полностью завершены. Туннели, станции и системы готовы к приему пассажиров, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Во вторник всю дистанцию прошел финальный тестовый поезд. В торжественной церемонии открытия, как ожидается, примет участие мэр Сергей Собянин.

В планах у столичных властей соединение двух участков Калининско-Солнцевской линии — западного и восточного — к 2023 году. В дальнейшем ветка может быть продлена до аэропорта Внуково.