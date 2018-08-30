Роскомнадзор сегодня вечером может заблокировать поисковый сервис «Яндекс.Видео»

Это произойдет, если компания не ограничит выдачу нелегальных ссылок на контент развлекательных каналов холдинга «Газпром-медиа».

Роскомнадзор требует от «Яндекс.Видео» исполнить решение Мосгорсуда, вынесенное на прошлой неделе. На сервис жаловались телеканалы холдинга «Газпром-медиа»: ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». Они заявили, что поисковая выдача «Яндекса» предлагает ссылки на сайты, где нелегально размещены ряд сериалов и шоу телеканалов. Таким образом, по их мнению, были нарушены авторские права. Мосгорсуд занял сторону каналов. «Яндекс.Видео» собирается обжаловать решение: в компании считают, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковики. Кроме того, сама блокировка, полагают в «Яндексе», не решит проблему пиратских видео. Несмотря на планируемую подачу апелляции, в Роскомнадзоре уточнили, что все равно могут заблокировать сервис «Яндекс.Видео» на 15 дней в качестве обеспечительных мер по решению суда. В понедельник ведомство дало «Яндексу» три дня на удаление ссылок на пиратский контент – до вечера четверга. При этом в Роскомнадзоре заявили, что готовы быть посредником между поисковиком и «Газпром-медиа» при возможных переговорах.

Между тем замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью ТАСС сказал, что «Яндекс» имеет серьезные аргументы в своем споре вокруг пиратского контента.