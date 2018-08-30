США подали к России иск в ВТО

По мнению американской стороны, Москва нарушила правила организации, повысив тарифы на ряд товаров.

США считают незаконными российские пошлины, которые были введены в отмен на повышение Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий. По оценке американской стороны, Россия нарушила правила ВТО, повысив тарифы лишь на американские товары и превысив допустимый размер пошлин.

В российском Минэкономразвития с этим не согласны. Там уверяют, что Москва действовала в рамках соглашения ВТО о защитных мерах, которое позволяет компенсировать ущерб от действий другой стороны. Заявление министерства приводит «Интерфакс». В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия в данном случае «будет использовать всю широкую палитру контраргументов».

Ранее Москва также подала к США иск в ВТО. Российская сторона утверждает, что при введении пошлин Вашингтон нарушил множество правил организации.

Россия ввела пошлины от 25 до 40 процентов на ряд американских товаров в июле этого года. Это было ответом на решение США повысить пошлины на ввоз стали и алюминия.