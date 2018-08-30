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06:02, 30 августа 2018

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 обойдётся бюджету более чем в 3,5 триллиона рублей

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Стоимость других предложений Владимира Путина оценивается почти в 800 миллиардов, отмечает РБК. Накануне в ходе телеобращения президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет, как изначально предлагало правительство. Среди других предложений – сохранение ряда льгот для некоторых категорий пенсионеров.

Комментарии

6

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hrenvam 30 августа 2018 | 06:08

Какие-то полумеры...
Надо добавить: - А кто успел свалить на пенсию - Вернуть !
Пусть дорабатывают !

proxxit 30 августа 2018 | 06:26

hrenvam:

А почему бы и нет?
Мразей обворовавшим своих детей и внуков в пользу Ходорковских и Ротенбергов надо наказывать...

ostapbey 30 августа 2018 | 06:39

proxxit: и скольких ты обворовала , если по 11.80 за пост твоя ставка??
Даже!!!

ostapbey 30 августа 2018 | 06:44

......Словарь Эллочки-людоедки составлял лишь 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль. А ты — человек с ограниченным словарным запасом в 15 слов. Прозвище «людоедка» дано зря ав с людоедам племени Мумбо-Юмбо» Центрально Африканской Республики., чей словарный запас «составляет 300 слов» (т.е. в 20 раз больше твоего)
Даже..

Ниже приведены некоторые слова, фразы и междометия из языка Эллочки:

ss2020 30 августа 2018 | 06:31

вовочка...это много_ходовочка...на старой площади всё также работает конторочка...!)))

(комментарий скрыт)

krantic 30 августа 2018 | 06:47

Т.е. они уже посчитали деньги от 63 как свои... и выходит женщины ИХ обворовали на 3,5...
прикольненько )

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