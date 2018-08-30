Михаил Ходорковский прекратил поддержку Центра управления расследованиями
Перед этим он принял отставку главного редактора ЦУР Андрея Коняхина. Решение связано с расследованием гибели российских журналистов в Центральной Африке. Ходорковский пришёл к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор фиксера – проводника, который сопровождал съёмочную группу на месте, сообщает сайт «МБХ-Медиа».
На этой неделе Би-би-си изучила переписку погибших в Центральной Африке журналистов с их предполагаемым проводником и консультантом. В результате возникло множество вопросов, — рассказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент русской службы телерадиокомпании Илья Барабанов.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральной Африке в конце июля, когда приехали снимать документальный фильм о частной военной кампании Вагнера.
Комментарии2
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kazlevich1949 30 августа 2018 | 06:51
Мавр сделал своё дело - Мавр может уходить... если так же просто и сэр Исаак Ньютон мог бы и свой закон всемирного тяготения закрыть... ну не понравился. Казёл!
gluhoy2250 30 августа 2018 | 06:54
Ну, что Мишаня, облажался?? А, сначала- это ЧВК их убили по приказу Путина, чтобы не расследовали преступления.. То они ехали на пригоженские рудники, то на алмазные копи Путина! А оказалось все просто, организаторы подставили журналистов под бандитов, чтобы снять с себя ответственность быстренько обвинили РОССИЮ! Это так всегда по вашему, либеральному, поднять шум, а потом никто не разберет чья вина!