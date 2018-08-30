Михаил Ходорковский прекратил поддержку Центра управления расследованиями

Перед этим он принял отставку главного редактора ЦУР Андрея Коняхина. Решение связано с расследованием гибели российских журналистов в Центральной Африке. Ходорковский пришёл к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор фиксера – проводника, который сопровождал съёмочную группу на месте, сообщает сайт «МБХ-Медиа».

На этой неделе Би-би-си изучила переписку погибших в Центральной Африке журналистов с их предполагаемым проводником и консультантом. В результате возникло множество вопросов, — рассказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент русской службы телерадиокомпании Илья Барабанов.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральной Африке в конце июля, когда приехали снимать документальный фильм о частной военной кампании Вагнера.