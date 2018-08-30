Частных лиц добывающих криптовалюту предложили наделить статусом самозанятых

Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным издания, участники российского рынка блокчейна обратились с соответствующим предложением к первому вице-премьеру Антону Силуанову. Авторы идеи предлагают обложить майнеров – физических лиц, добывающих криптовалюту, налогом максимум в 5% вместо НДФЛ в 13%. Это, как следует из предложения, упростит контроль властей за цифровыми активами, принесёт дополнительные налоговые отчисления в бюджет и даст возможность майнерам легализовать свои доходы. Между тем эксперты опрошенные газетой отмечают, что пока государство не может определиться со статусом самих криптовалют.