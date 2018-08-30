Жители более чем 50 регионов России уже неделю не могут зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества
Жители более чем 50 регионов России уже неделю не могут зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества. Это связано со сбоем в работе Росреестра, пишет сайт Ура.ру. Заблокирована регистрация договоров долевого участия. На сайте федеральной службы говорится, что причиной сбоя стала авария в арендуемом центре обработки данных Ростелекома. Восстановить работу системы планируют ориентировочно в пятницу.
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