Жители более чем 50 регионов России уже неделю не могут зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества. Это связано со сбоем в работе Росреестра, пишет сайт Ура.ру. Заблокирована регистрация договоров долевого участия. На сайте федеральной службы говорится, что причиной сбоя стала авария в арендуемом центре обработки данных Ростелекома. Восстановить работу системы планируют ориентировочно в пятницу.