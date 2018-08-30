Михаил Ходорковский прекращает финансирование Центра управления расследованиями после гибели журналистов в ЦАР

Михаил Ходорковский прекращает финансирование Центра управления расследованиями после гибели съёмочной группы в Центральной Африке. Бизнесмен признал, что при подготовке командировки журналистов были допущены ошибки, в частности, это касается подбора фиксера – проводника съёмочной группы на месте. Ответственность за это частично лежит на продюсерской группе ЦУРа, — говорится в заявлении Ходорковского. Он также добавил, что принял отставку главного редактора проекта Андрея Коняхина. Сам Коняхин написал в фэйсбуке, что собирается найти всех причастных к убийству журналистов и также сообщил, что Центр управления расследованиями прекратил свою деятельность.