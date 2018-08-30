Россиянин утонул на территории заповедника в США
Трагедия произошла в штате Аризона. Погибшим оказался 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга, сообщает агентство ТАСС. По словам представителей заповедника Глен-Каньон, нет оснований полагать, что это может быть связано с алкоголем или наркотиками. Курганов входил в группу, которая взяла в аренду лодки и отправилась в плавание по водохранилищу. Когда участники тура решили искупаться, резко ухудшилась погода. Многие добирались до берега вплавь. Несколько человек после этого госпитализировали.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapbey 30 августа 2018 | 05:01
Не пропадать же дайму на дне..Донырялся..
Даже..