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04:07, 30 августа 2018

Международный валютный фонд решил сдвинуть сроки оказания помощи Аргентине

Об этом сообщила глава МВФ Кристин Лагард. Она объяснила решение непредвиденными сложностями на финансовых рынках, сообщает агентство Рейтер. Весной Аргентина начала переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи для укрепления национальной валюты и стабилизации долговых обязательств. В июне МВФ согласился дать Буэнос-Айресу кредит в размере 50-ти миллиардов долларов.

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