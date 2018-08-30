Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 обойдётся бюджету более чем в 3,5 триллиона рублей
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Стоимость других предложений Владимира Путина оценивается почти в 800 миллиардов, отмечает РБК. Накануне в ходе телеобращения президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет, как изначально предлагало правительство. Среди других предложений – сохранение ряда льгот для некоторых категорий пенсионеров.
Комментарии13
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agamasat 30 августа 2018 | 04:20
а почему бы не ввести принудительную эвтаназию после достижения пенсионного возраста?
democ 30 августа 2018 | 04:24
А во сколько бюджету обходятся её зарплата, ВИП льготы, посчитать не хочет? А таких, как она - десятки тысяч. А дворцы - резиденции Путина, построенные на деньги налогоплательщиков посчитать?
stanislav1975 30 августа 2018 | 04:37
democ: Дворцы - это только видимая верхушка айсберга. Сколько там по виолончелям распихано - страшно подумать.
proxxit 30 августа 2018 | 05:34
stanislav1975:
Забавно наблюдать, как совковое быдло привычно завидует богатым и успешным...
Хотели капитализма и добрых хозяев - хавайте, что заказывали.
edyatel 30 августа 2018 | 05:36
democ: Если снижение на 3 года сулит потерю 3,5 триллионов, то чисто арифметически увеличение
возраста на 5 лет увеличивает доход на 5 триллионов.
Неплохой приработок к бюджету.
И на дворцы и на ВИП льготы вполне хватит
ostapbey 30 августа 2018 | 04:54
Как раз Крымский мост и построен этими женщинами
За ихний же "кошт".
Даже..
ostapbey 30 августа 2018 | 04:56
Кошт.,
......Значение
устар. расходы на содержание, пропитание, иждивение; средства на жизнь ◆ А коли тебе пришла такая охота, снаряжай поход своим коштом, зови охочих людей, а я мешать не стану. П. П. Бажов, «Дорогой земли виток», 1948 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Прошение осталось без последствий: на казённый кошт было немало претендентов из обедневших дворянских семей. Г. М. Марков, «Строговы», 1936-1948 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
edyatel 30 августа 2018 | 05:38
ostapbey: Если что-то построено, то не жалко, а то могло быть вообще уваровано
yralez 30 августа 2018 | 04:58
Мы же еще им и должны оказались.
Во сколько силовичьё обходится ?
nf5096004 30 августа 2018 | 05:08
Надо же, не постеснялись подсчитать и опубликовать. Знайте, рабы, как вы дорого нам обходитесь! Будьте благодарны и усерднее трудитесь нам на благо.
proxxit 30 августа 2018 | 05:39
nf5096004:
Капиталисты не обязаны содержать престарелый биоматериал.
Ты, попердушка, сама тут не раз гадила на Советы и социальное государство.
Приятно наблюдать, как тебя, старую, крючит в когнитивном диссонансе...
kolegark 30 августа 2018 | 05:20
А путины и К во сколько обходятся России?
ss2020 30 августа 2018 | 05:24
вова: половина моя, половина наша...дорогие лилипуты!)))