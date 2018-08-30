Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63 обойдётся бюджету более чем в 3,5 триллиона рублей

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Стоимость других предложений Владимира Путина оценивается почти в 800 миллиардов, отмечает РБК. Накануне в ходе телеобращения президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет, как изначально предлагало правительство. Среди других предложений – сохранение ряда льгот для некоторых категорий пенсионеров.