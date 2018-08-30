Михаил Ходорковский прекращает финансировать Центр управления расследованиями

Главный редактор проекта Андрей Коняхин ушёл в отставку, сообщает сайт МБХ-Медиа. Решения связаны с гибелью российских журналистов в Центральной Африке. В заявлении Ходорковского говорится, что в ходе подготовки командировки были допущены ошибки, среди них – выбор фиксера – проводника, который должен был помогать журналистам на месте.

ЦУР отправил съёмочную группу в Центральную Африку в июле. Журналисты погибли при подготовке документального фильма о частной военной компании Вагнера.