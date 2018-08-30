В Вашингтоне не исключили санкций против Индии из-за покупки российских систем обороны
Об этом заявили в Пентагоне, сообщает РБК. Ранее Россия и Индия договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 6 миллиардов долларов.
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Об этом заявили в Пентагоне, сообщает РБК. Ранее Россия и Индия договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 6 миллиардов долларов.
Я просто не могу сказать сразу «гражданская война». Гражданской войной является любая война, любое боестолкновение. По факту это война, в которой граждане одной страны воюют друг с другом. Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина
Комментарии1
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opiatnovyi63 30 августа 2018 | 03:38
Ну вот, теперь Индия должна терпеть неудобства из-за притязаний Одного Обмылка из РФ!