Сегодня истекает срок, отведённый Роскомнадзором компании Яндекс для удаления из поисковика ссылок на пиратский контент. В случае невыполнения требований доступ к «Яндекс.Видео» будет заблокирован. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. На прошлой неделе в «Газпром-медиа» сообщили, что по решению Мосгорсуда «Яндексу» необходимо удалить из выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиа-холдингу. Интернет-компания собирается обжаловать это решение. В «Яндексе» заявили, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковики.