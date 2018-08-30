Истекает срок, отведённый Роскомнадзором компании Яндекс для удаления из поисковика ссылок на пиратский контент
Сегодня истекает срок, отведённый Роскомнадзором компании Яндекс для удаления из поисковика ссылок на пиратский контент. В случае невыполнения требований доступ к «Яндекс.Видео» будет заблокирован. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. На прошлой неделе в «Газпром-медиа» сообщили, что по решению Мосгорсуда «Яндексу» необходимо удалить из выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиа-холдингу. Интернет-компания собирается обжаловать это решение. В «Яндексе» заявили, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковики.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
drtomsky 30 августа 2018 | 03:17
С Телеграммом не получилось, так хоть с Яндексом побороться. Раз в 100 это государство (аппарат) сократить, так лет 10 пожили бы спокойно. А потом они снова распухнут. В России всегда так.
agamasat 30 августа 2018 | 03:41
уж насколько Яндекс прокремлевский, но в кремле реальные сбои...) Так и будет - змея сожрет самое себя через хвост.