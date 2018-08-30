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03:05, 30 августа 2018

Истекает срок, отведённый Роскомнадзором компании Яндекс для удаления из поисковика ссылок на пиратский контент

Сегодня истекает срок, отведённый Роскомнадзором компании Яндекс для удаления из поисковика ссылок на пиратский контент. В случае невыполнения требований доступ к «Яндекс.Видео» будет заблокирован. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. На прошлой неделе в «Газпром-медиа» сообщили, что по решению Мосгорсуда «Яндексу» необходимо удалить из выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиа-холдингу. Интернет-компания собирается обжаловать это решение. В «Яндексе» заявили, что закон о блокировке пиратского контента не распространяется на поисковики.

Комментарии

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drtomsky 30 августа 2018 | 03:17

С Телеграммом не получилось, так хоть с Яндексом побороться. Раз в 100 это государство (аппарат) сократить, так лет 10 пожили бы спокойно. А потом они снова распухнут. В России всегда так.

agamasat 30 августа 2018 | 03:41

уж насколько Яндекс прокремлевский, но в кремле реальные сбои...) Так и будет - змея сожрет самое себя через хвост.

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