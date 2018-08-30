Журналист РБК Александр Соколов, отбывавший наказание по делу об экстремизме, вышел на свободу

Это он сам подтвердил сайту «Медиазона». Соколову пересчитали срок заключения с учётом нового закона, по которому день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Год назад суд приговорил журналиста к 3,5 годам лишения свободы. По этому делу проходили ещё несколько человек. Никто из фигурантов не признал вину. Соколов связывал уголовное преследование с журналистской деятельностью.