Журналист РБК Александр Соколов, отбывавший наказание по делу об экстремизме, вышел на свободу
Это он сам подтвердил сайту «Медиазона». Соколову пересчитали срок заключения с учётом нового закона, по которому день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Год назад суд приговорил журналиста к 3,5 годам лишения свободы. По этому делу проходили ещё несколько человек. Никто из фигурантов не признал вину. Соколов связывал уголовное преследование с журналистской деятельностью.
Комментарии2
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zemljanka 30 августа 2018 | 03:45
Поздравления.
За что упекли-то?
idruker 30 августа 2018 | 03:50
zemljanka: Было б за что, расстреляли бы. А так только пара лет.