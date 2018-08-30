Из-за сбоя в работе Росреестра у россиян возникли проблемы с регистрацией недвижимости
Об этом говорится на сайте федеральной службы. По данным агентства Ура.ру, уже неделю более чем в 50 регионах невозможно зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества. Заблокирована регистрация договоров долевого участия. Многие люди испытывают неудобства, компании несут финансовые убытки. В пресс-службе Росреестра говорят, что причиной сбоя стала авария в арендуемом центре обработки данных Ростелекома. Восстановить работу системы планируют не раньше завтрашнего дня.
Комментарии2
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drtomsky 30 августа 2018 | 03:14
Гримасы монополизма.
agamasat 30 августа 2018 | 03:39
государство рушится... Даже не надо протестовать. Оно... само.