Из-за сбоя в работе Росреестра у россиян возникли проблемы с регистрацией недвижимости

Об этом говорится на сайте федеральной службы. По данным агентства Ура.ру, уже неделю более чем в 50 регионах невозможно зарегистрировать сделки по продаже или покупке имущества. Заблокирована регистрация договоров долевого участия. Многие люди испытывают неудобства, компании несут финансовые убытки. В пресс-службе Росреестра говорят, что причиной сбоя стала авария в арендуемом центре обработки данных Ростелекома. Восстановить работу системы планируют не раньше завтрашнего дня.