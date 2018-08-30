Украина выдвинула фильм «Донбасс» режиссёра Сергея Лозницы на премию «Оскар»

Об этом говорится на сайте государственного агентства по вопросам кино. Картина основана на документальных материалах и рассказывает о жизни в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

Премьера состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Фильм получил приз за лучшую режиссуру во второй по значимости программе смотра «Особый взгляд». В России картину должны были показать в июле в московском музее современного искусства «Гараж», однако показ отменили после предупреждения от министерства культуры. Ведомство тогда напомнило, что у фильма нет прокатного удостоверения.