По данным ведомства, гражданин Таджикистана напал на бортпроводника – он ударил стюардессу по голове и стал угрожать другим людям, находившимся на борту. Пассажир утверждал, что в самолёте заложена бомба. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщает агентство ТАСС.