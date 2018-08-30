Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина могут оставить на его посту ещё на пять лет
Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Издание отмечает, что председатель СК, которому на днях исполнилось 65 лет, в ближайшее время вернётся на работу из отпуска. Возраст, до которого он может занимать свою должность, в законе «О Следственном комитете» не прописан.
Комментарии1
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drtomsky 30 августа 2018 | 02:26
В 65 лет так хочется работать. По телевизору все время про это рассказывают. Скоро одни маразматики наверху останутся. Как в позднем СССР.