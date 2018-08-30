Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина могут оставить на его посту ещё на пять лет

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Издание отмечает, что председатель СК, которому на днях исполнилось 65 лет, в ближайшее время вернётся на работу из отпуска. Возраст, до которого он может занимать свою должность, в законе «О Следственном комитете» не прописан.