Россия заблокировала предложение США ввести санкции ООН против приморских судоходных компаний
Об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно этим данным, позицию Москвы поддержал Китай. Вашингтон предложил ввести санкции из-за поставок топлива в КНДР. Речь идёт о тех же компаниях, в отношении которых Соединённые штаты ввели ограничения на прошлой неделе.
Комментарии1
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drtomsky 30 августа 2018 | 02:23
Хорошего союзника Вова нашёл. Отмороженнее Асада.