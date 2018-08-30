Россия заблокировала предложение США ввести санкции ООН против приморских судоходных компаний

Об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно этим данным, позицию Москвы поддержал Китай. Вашингтон предложил ввести санкции из-за поставок топлива в КНДР. Речь идёт о тех же компаниях, в отношении которых Соединённые штаты ввели ограничения на прошлой неделе.