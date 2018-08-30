Войска президента Сирии, по данным источников, готовят масштабное наступление в провинции Идлиб

Об этом сообщает агентство Рейтер. Когда начнётся атака неизвестно. Ранее на этой неделе появились сообщения, что Россия – союзник сирийского лидера Башара Асада – усилила группировку военных кораблей в Средиземном море. По данным Рейтер, сейчас Москва обсуждает предстоящее наступление с Анкарой и Тегераном.

Идлиб – последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии силы. Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне назвал провинцию «последним крупным очагом террористов» и призвал ликвидировать, как он выразился, этот «гнойник».