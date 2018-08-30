Войска президента Сирии, по данным источников, готовят масштабное наступление в провинции Идлиб
Об этом сообщает агентство Рейтер. Когда начнётся атака неизвестно. Ранее на этой неделе появились сообщения, что Россия – союзник сирийского лидера Башара Асада – усилила группировку военных кораблей в Средиземном море. По данным Рейтер, сейчас Москва обсуждает предстоящее наступление с Анкарой и Тегераном.
Идлиб – последняя из зон деэскалации, которую удерживают оппозиционные правительству Сирии силы. Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне назвал провинцию «последним крупным очагом террористов» и призвал ликвидировать, как он выразился, этот «гнойник».
Комментарии3
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sadda 30 августа 2018 | 01:22
Вот российские-то пенсионеры обрадуются...
salut__521 30 августа 2018 | 01:29
// Войска президента Сирии//
У Асада есть личные войска? Тогда он не президент Сирии, а атаман племени...
boseal 30 августа 2018 | 01:44
Добьют бородатых "воинов аллаха". А реакция США - наверняка САР уже какой-нибудь хлам выставляют в пустыне, чтобы бравые американские военные положили сотню крылатого хлама в "молоко", ибо репутация она такая)).