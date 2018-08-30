В Лос-Анджелесе появится бульвар Барака Обамы
В него переименуют улицу на юго-западе города, — сообщил мэр Эрик Гарсетти.
Инициаторы переименования объясняют свою идею тем, что неподалеку от этой улицы Обама провел свой предвыборный митинг во время первой кампании 2008-го года. Район в округе населен преимущественно афроамериканцами. Кроме того, как пишет «Лос-Анджелес Таймс», неподалеку находятся улицы в честь президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Джона Адамса.
Комментарии3
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estamp 30 августа 2018 | 00:22
И это при дивом-то Обаме? Куда спешат?
zurich_106 30 августа 2018 | 00:27
estamp: в Грозном куда спешат, при дивом-то гаранте Проспект Путина назвали
koshkaedu 30 августа 2018 | 00:40
Почему поперёк батьки в пекло? Ещё нет авеню Джорджа Буша старшего, или, на худой конец, Джорджа Буша младшего стрит.