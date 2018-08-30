В Лос-Анджелесе появится бульвар Барака Обамы

В него переименуют улицу на юго-западе города, — сообщил мэр Эрик Гарсетти.

Инициаторы переименования объясняют свою идею тем, что неподалеку от этой улицы Обама провел свой предвыборный митинг во время первой кампании 2008-го года. Район в округе населен преимущественно афроамериканцами. Кроме того, как пишет «Лос-Анджелес Таймс», неподалеку находятся улицы в честь президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Джона Адамса.