Украины выдвинула фильм «Донбасс» Сергея Лозницы на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке»

Сам режиссер назвал это «прекрасной новостью». Драма основана на документальных материалах. Она посвящена жизни в самопровозглашенных республиках. Ленту впервые показали в мае на Каннском фестивале. И там отметили призом за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». В России показ должен был состояться еще в июле. Однако музей современного искусства «Гараж» отменил просмотр, объяснив это «техническими причинами». Сообщалось, что Министерство культуры предупредило руководство выставочного центра о том, что у фильме нет прокатного удостоверения.