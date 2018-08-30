Украины выдвинула фильм «Донбасс» Сергея Лозницы на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке»
Сам режиссер назвал это «прекрасной новостью». Драма основана на документальных материалах. Она посвящена жизни в самопровозглашенных республиках. Ленту впервые показали в мае на Каннском фестивале. И там отметили призом за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». В России показ должен был состояться еще в июле. Однако музей современного искусства «Гараж» отменил просмотр, объяснив это «техническими причинами». Сообщалось, что Министерство культуры предупредило руководство выставочного центра о том, что у фильме нет прокатного удостоверения.
Комментарии3
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alex362 30 августа 2018 | 00:23
"Украины выдвинула" - что-т уж совсем новое в лингвистике.
runo 30 августа 2018 | 00:54
alex362: .... а просмотрите, пож., "Ну и денек" от 29 августа - перл!
И, перейдя в Новости, опять ЛЯП!
Может, ТАК развлекаются сотрудники в.рувинского?
grazschdanin 30 августа 2018 | 00:54
Раньше только США «выигрывали» битвы голливудом. Теперь все повадились: Грузия про 080808 снимала, немцы про вторую мировую, Украина про не покорившийся ей Донбасс, французы готовятся снимать как они флаг над Рейхстагом поднимали....
Западный мир сошел с ума....