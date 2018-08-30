Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против дебошира на рейсе Москва – Душанбе
Из-за инцидента на борту самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт Жуковский. По словам представителей Следственного комитета, мужчина, который напал на стюардессу в самолете, угрожал якобы заложенной на борту бомбой. Он ударил сотрудницу авиакомпании кулаком по голове. По данным СКР, дебоширом оказался гражданин Таджикистана 1993 года рождения.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 00:13
Возомнил себя шахидом, вот и взбесился?
Вообще, перед посадкой нужно проверять не только багаж, но и граждан на предмет опьянения и неадекватности.
И не пускать на борт пьяных и психопатов.
oleg_andreevich 30 августа 2018 | 00:37
mikhail_spb_: анализы брать чтоли?