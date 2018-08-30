Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против дебошира на рейсе Москва – Душанбе

Из-за инцидента на борту самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт Жуковский. По словам представителей Следственного комитета, мужчина, который напал на стюардессу в самолете, угрожал якобы заложенной на борту бомбой. Он ударил сотрудницу авиакомпании кулаком по голове. По данным СКР, дебоширом оказался гражданин Таджикистана 1993 года рождения.