Корректировка пенсионной реформы обойдется бюджеты в 3,2 трлн. рублей, считает вице-премьер Татьяна Голикова

Речь идет о решении повысить пенсионный возраст женщин не до 63, а до 60 лет, пояснила зампред правительства. В свою очередь первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов накануне говорил, что поправки, предложенные президентом, потребуют от бюджета 500 млрд. рублей на 6 лет. О своем видении пенсионной реформы Владимир Путин сказал накануне в телеобращении к россиянам.

Кстати, во время своего выступления глава государства упомянул новое поколение, которое будет решать социальные проблемы. Это можно расценить как первое упоминание о возможном транзите власти, — сказал в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей. По мнению эксперта, это далеко не единственный признак грядущих значительных перемен в России

По информации политолога, некоторым министрам при назначении говорили, что они будут занимать должность примерно до двадцатого года.