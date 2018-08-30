Корректировка пенсионной реформы обойдется бюджеты в 3,2 трлн. рублей, считает вице-премьер Татьяна Голикова
Речь идет о решении повысить пенсионный возраст женщин не до 63, а до 60 лет, пояснила зампред правительства. В свою очередь первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов накануне говорил, что поправки, предложенные президентом, потребуют от бюджета 500 млрд. рублей на 6 лет. О своем видении пенсионной реформы Владимир Путин сказал накануне в телеобращении к россиянам.
Кстати, во время своего выступления глава государства упомянул новое поколение, которое будет решать социальные проблемы. Это можно расценить как первое упоминание о возможном транзите власти, — сказал в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей. По мнению эксперта, это далеко не единственный признак грядущих значительных перемен в России
По информации политолога, некоторым министрам при назначении говорили, что они будут занимать должность примерно до двадцатого года.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 30 августа 2018 | 00:09
Да и чёрт с ними, с этими триллионами, которые никто из граждан никогда не увидит.
Что ещё за "транзит власти"?!
Неужели нацдилер отдаст кому-нибудь власть?
Не верю!
putkaput11 30 августа 2018 | 00:16
Считаем-три года-три триллиона,значит будет спутинизжено у народа в ходе этой "реформы" пять триллионов,ай да голикова,тупая овца,спалила контору.
jidkov 30 августа 2018 | 00:17
А заботится Вован не о доходах пенсионеров, не о женщинах России и не об экономической безопасности страны.
Главные его ппредпочтения - доходы друганов, безопасность личной пятой точки и лавры отца нации (типо Ататюрка).
И ложить он хотел на всё остальное...
sadda 30 августа 2018 | 00:32
На Крым, Донбасс, Сирию, Абхазию, Осетию у Путина деньги есть, а вот пенсионерам даже на мизерные пенсии денег никак не хватает, решил повысить пенсионный возраст. Вот такие вот у Вовы приоритеты.
salut__521 30 августа 2018 | 00:35
//Это можно расценить как первое упоминание о возможном транзите власти//
Ага. Транзитник хренов ещё не одну рокировочку проведёт, прежде чем упокоится в 9-м кружке подле Люцифера...
sadda 30 августа 2018 | 00:43
Интересно как-то они считают, вообще-то пенсионный возраст будут повышать, а не понижать.