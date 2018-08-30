Михаил Ходорковский принял заявление об отставке главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина
Это связано с гибелью съемочной группы в составе Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике, говорится в заявлении Ходорковского на сайте МБХ-Медиа. После изучения всех доступных материалов, отмечает предприниматель и общественный деятель, он пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера). Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа. Ходорковский добавил, что прекращает, в качестве инвестора, поддерживать проект «Центр управления расследованиями».
Комментарии3
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jamba 30 августа 2018 | 00:13
Ну, это вполне логичное решение! Не припоминаю ни одного случая за последние 20 лет, чтобы своих постов лишались руководители журналистов (погибших, попавших в плен итд)?!
novyrusich 30 августа 2018 | 00:24
jamba: Вообще как-то легкомысленно направлять группу расследовать деятельность наемников, финансируемых Пригожиным и при этом использовать в качестве контактера человека, которого рекомендовал сотрудник ФАН, тоже финансируемого Пригожиным.
Ни Расторгуев, ни Радченко не высказали опасений из-за того, что просят помощи у человека, возможно, связанного с Пригожиным, хотя в ЦАР они ехали расследовать деятельность именно этого бизнесмена в республике.
Неизвестно, существовал ли Мартин на самом деле. Романовский в разговоре с изданием "Медуза" подтвердил, что давал ЦУР контакт Мартина, но даже не смог вспомнить его фамилию.
В свою очередь представители миссии ООН в ЦАР еще 1 августа заявили что у них "нет консультанта, которого бы звали Мартин". На запрос Би-би-си миссия ООН в ЦАР не ответила.
Сотрудники ЦУР никогда не говорили с Мартином по телефону, они не знают ни его фамилию, ни как он выглядит. Его телефон отключен.
Продюсер ЦУР при подготовке поездки задавал Мартину обычные в такой ситуации вопросы, на которые получал развернутые ответы и предполагал, что рабочий процесс налажен. При этом редакция не стала заниматься верификацией личности предполагаемого фиксера и проверять, действительно ли он работает в ООН.
parasuk_ 30 августа 2018 | 00:52
ходорковский ловко кинул тупых либерашек из цур :)