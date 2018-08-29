Михаил Ходорковский принял заявление об отставке главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина

Это связано с гибелью съемочной группы в составе Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике, говорится в заявлении Ходорковского на сайте МБХ-Медиа. После изучения всех доступных материалов, отмечает предприниматель и общественный деятель, он пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера). Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа. Ходорковский добавил, что прекращает, в качестве инвестора, поддерживать проект «Центр управления расследованиями».