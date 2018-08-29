Вратарь сборной России Игорь Акинфеев продлил контракт с клубом ЦСКА

Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2022-го года. Акинфеев дебютировал в основном составе армейцев 15 лет назад. В общей сложности он провел за клуб 571 игру, пропустив 491 мяч.

В составе сборной России Акинфеев выступает с апреля 2004-го года. Вместе с командой он дошел до полуфинала Чемпионата Европы 10 лет назад и четвертьфинала недавнего Чемпионата мира.