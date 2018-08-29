Москва заняла последнее место в репутационных рейтингах мегаполисов

Его составляет консалтинговая компания Reputation Institute, которая базируется в Нью-Йорке. Рейтинг рассчитывается на базе 12-ти тысяч исследований и опросов, которые проводятся в странах «большой восьмерки». Базовыми критериями являются эффективность управления, экономика города и привлекательность окружающей среды. Москва занимает 56 место, пропустив вперед себя Каир, Стамбул, Мехико и Нью-Дели. Лидером рейтинга оказалось Токио.