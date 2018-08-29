Москва заняла последнее место в репутационных рейтингах мегаполисов
Его составляет консалтинговая компания Reputation Institute, которая базируется в Нью-Йорке. Рейтинг рассчитывается на базе 12-ти тысяч исследований и опросов, которые проводятся в странах «большой восьмерки». Базовыми критериями являются эффективность управления, экономика города и привлекательность окружающей среды. Москва занимает 56 место, пропустив вперед себя Каир, Стамбул, Мехико и Нью-Дели. Лидером рейтинга оказалось Токио.
Комментарии8
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begly_ 29 августа 2018 | 23:06
Да то они на наверно на Тверской не были.
igorrrpadlowitchs 29 августа 2018 | 23:16
begly_: зато на "эхе" прикормленные собянином лицемеры восхваляют Москву во весь собачий голос!
sanisan 29 августа 2018 | 23:30
Сами москвичи, докладывают авторы, дали родному городу намного более высокие оценки.
glotov 29 августа 2018 | 23:18
Москва - лучший город .
curious69_ 29 августа 2018 | 23:24
glotov: У меня есть знакомый БОМЖ , так он тоже знает лучшие помойки в окрестностях.
glotov 29 августа 2018 | 23:30
curious69_: А у меня нет таких знакомых.
dadmorose 29 августа 2018 | 23:24
Куда ты завел нас, Собянин, злодей?
captainobvious 29 августа 2018 | 23:26
Каир, Стамбул, Мехико и Нью-Дели - города "стран большой восьмерки"? риали?