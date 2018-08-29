Клиенты тревел-агентства Sindbad не могут воспользоваться уже оплаченными билетами

Известно о трудностях с двумя перевозчиками – «Белавиа» и Emirates Airlines, пишет «Фонтанка». Люди получают сообщения об аннулировании билетов: поскольку те не были оплачены агентом. Сам Sindbad утверждает, что требования перевозчиков незаконны. Сайт онлайн-продавца билетов прекратил работу 23 августа. Компания пообещала решить проблему в течение одного-двух дней, но по состоянию на 29 августа страница так и не заработала. Sindbad входил в пятерку крупнейших российских тревел-агентств по итогам первого полугодия этого года.