Полиция Саксонии сформировала группу по расследованию беспорядков в городе Хемниц на востоке Германии

В последние дни там произошли беспорядки с участием правых радикалов. Волнения вспыхнули после убийства двумя мигрантами местного жителя. Правоохранительные органы открыли «горячую линию» и запустили интернет-портал для фотографий и видеозаписей столкновений.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в Хемнице произошла целенаправленная травля со стороны правых экстремистов и неонацистов в отношении иностранных граждан.