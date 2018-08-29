Полиция Саксонии сформировала группу по расследованию беспорядков в городе Хемниц на востоке Германии
В последние дни там произошли беспорядки с участием правых радикалов. Волнения вспыхнули после убийства двумя мигрантами местного жителя. Правоохранительные органы открыли «горячую линию» и запустили интернет-портал для фотографий и видеозаписей столкновений.
Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в Хемнице произошла целенаправленная травля со стороны правых экстремистов и неонацистов в отношении иностранных граждан.
Комментарии1
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novyrusich 29 августа 2018 | 23:09
Вот как только вернули Карл-Маркс-штадту старое название, так нацизм и попер из всех щелей в нем. А раньше коммунизм пер.