Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава
Это связано с расследованием хищений при строительстве космодрома «Восточный» и объектов Минобороны на Дальнем Востоке. Волкодава обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, действия бывшего начальника «Дальспецстроя» привели к ущербу компании на сумму свыше 104-х миллионов рублей. Сам арестованный вины не признаёт.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 23:09
За что его арестовывать-то?!
Ведь на 104 млн не купить даже такой жалкой квартирки, которую купила себе бедная пенсионерка володина!