Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава

Это связано с расследованием хищений при строительстве космодрома «Восточный» и объектов Минобороны на Дальнем Востоке. Волкодава обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, действия бывшего начальника «Дальспецстроя» привели к ущербу компании на сумму свыше 104-х миллионов рублей. Сам арестованный вины не признаёт.