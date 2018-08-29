Заключенный ярославской колонии №1 Евгений Макаров пожаловался на новые нарушения в заведении

По словам сотрудников фонда «Общественный вердикт», в тот момент, когда Макаров по видеосвязи участвовал в судебном заседании, на котором избиралась мера пресечения для сотрудников ФСИН, его не кормили и не давали воду. Также осужденному отказались предоставить назначенные врачом лекарства, добавили правозащитники. В среду суд арестовал двух сотрудников колонии по обвинению в избиении заключенных. Макаров проходит потерпевшим по двум делам – о пытках и избиении заключенных.