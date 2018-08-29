Всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста может пройти весной следующего года
Правда, при условии, что инициаторы выполнять необходимые требования при подготовке, — сказала сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова. Сейчас, по ее словам, с идеей проведения референдума выступили пять различных групп. Председатель ЦИК дала понять, что они могут объединить усилия под единым вопросом. Среди тех, кто подавал документы на проведение референдума, фигурируют члены КПРФ, Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями и даже предприниматель из Вологодской области. Никто пока не зарегистрировал в регионах необходимое количество подгрупп.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 29 августа 2018 | 23:05
То есть закон о повышении пенсвозраста вступит с 1 января а лже-референдумы с заранее известным результатом проведут спустя несколько месяцев?
Зачем??
patrikk_1 29 августа 2018 | 23:22
Всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста может пройти весной следующего года...
Проводить референдумы по таким непопулярным реформам не имеет никакого смысла, это может только в Швейцарии бы имело бы смысл, где на референдуме о выплате всем по 2500 франков в месяц "безусловного дохода", сознательные швейцарские граждане сказали - нет, не нужны нам эти деньги, мы лучше сами заработаем.
nnikolay 29 августа 2018 | 23:28
mikhail_spb_:
Чтобы сохранить существующие социальное расслоение и неравенство доходов, народ должен трудиться больше и дольше! Ведь если больше ресурсов общества направлять на всякие социальные программы, поддерживать бездельников и бездействующих, нужно больше забирать от трудящихся (а самые главные трудящиеся - это самые богатые люди, причём, это справедливо прежде всего в том обществе, где богачи честно заработали свои богатства). Такая уравниловка несправедлива!
Ничего не давать немощным и престарелым! Или пусть работают до гробовой доски.
stanislav1975 29 августа 2018 | 23:29
mikhail_spb_: потому что по закону нельзя проводить референдум, если вопрос уже урегулирован законом. а значит референдум весной уже нельзя будет проводить. поэтому "оппозиция" из думы собирается проводить его весной.
begly_ 29 августа 2018 | 23:12
Вот это честно. Так и должно быть в цивилизованном обществе, где страной управляет народ, а президент в руках народа всего лишь эффективный менеджер.
mozhem_povtorit 29 августа 2018 | 23:16
Референдум состоялся сегодня, когда Путин озвучил свою позицию по пенс. реформе.
curious69_ 29 августа 2018 | 23:21
Сторонники теории малых дел в Российских реалиях стремительно набирают уровень своего БЕЗУМИЯ. Вождь уже сегодня своё решение озвучил.