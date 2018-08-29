Всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста может пройти весной следующего года...

Правда, при условии, что инициаторы выполнять необходимые требования при подготовке, — сказала сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова. Сейчас, по ее словам, с идеей проведения референдума выступили пять различных групп. Председатель ЦИК дала понять, что они могут объединить усилия под единым вопросом. Среди тех, кто подавал документы на проведение референдума, фигурируют члены КПРФ, Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями и даже предприниматель из Вологодской области. Никто пока не зарегистрировал в регионах необходимое количество подгрупп.